T.C. KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/144 Esas

DAVALI : ÖKKEŞ ABDULLAH İsmetpaşa Mah. Okul Sk. No:1 Kilis Merkez/ KİLİS

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davalının tebligata yarar açık adresi tüm aramalara rağmen temin edilemediğinden, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla ön inceleme duruşma günü ilanen tebliğ edilmiştir. (Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmez, davayı takip etmez iseniz dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulhe yönelik hazırlık yapmanız, gelmediğiniz taktirde yargılamaya devam etmek istenilirse de yoklukta yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre de dilekçenizde gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirilmesi için açıklama yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız tarafınıza ihtar olunur.)

Dava dosyasının ön inceleme duruşma gününün 16/05/2024günü saat 09:30 a bırakılmasına karar verilmiş olup ön inceleme duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş, ön inceleme duruşma tarihi olan 16/05/2024 tarih ve saat 09:30 olan ön inceleme duruşma günün Davalı ÖKKEŞ ABDULLAH' a T.K. 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup, bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme tensip zaptının tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/12/2022

Hakim 219796

e-imzalıdır

Basın No: ILN01983388

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