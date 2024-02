İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI

ASGARİ İSTENİLEN KİRA BEDELLER

1-)Mezkur parselde yapılması planlanan kompleksin plan tadilatının yapılması,

inşaat için resmi kurumlardan izin alınarak tüm uygulamaların tamamlanması için

Yapım/Onarım(inşaat) süresi 3(Üç) yıl ve ekspertiz raporu ile hesaplanan 16 yıl

amorti süresi toplamı olan 19 (Ondokuz) yıllık süreye (ihaleye katılımın arttırılarak rekabetin sağlanması, atıl durumda olan Formula-1 pistinin yarış takvimine alınmasının sağlanarak ihyası amaçlarıyla) 11 (Onbir) yıl kar etme süresi eklenerek toplam sözleşme süresinin 30 (Otuz) yıl olması,

2-)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, sözleşme tarihinden itibaren en fazla 1 (Bir) yıl gecikmesi,

3-)$272.000,00'nin (Amerikan Doları (USD)) taşınmazın ilk yılın aylık inşaat süresi kirası olarak alınması, daha sonraki her yıl belirlenen ilk inşaat süresi kira bedeline %1,5 artış yapılarak bulunacak bedelin akabindeki yılın inşaat süresi kirası olarak belirlenmesi,

4-)$506.000'nin (Amerikan Doları (USD)) taşınmazın 4. Yılın başlangıç kirası (İşletme Kirası) olarak alınması, 5.yıldan işin (30.Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl belirlenen ilk işletme kira bedeline %1,5 artış yapılarak,bulunacak bedelinin akabindeki yılın işletme süresi kirası olarak belirlenmesi,

5-)Ancak taşınmazın İşletme süresi başlangıcı olan 4. Yılından işin (30.Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her ay, taşınmazın tamamından elde edilen cironun %20'sinin hesaplanması ile bulunacak bedelin, kararımızın 4. Maddesi ile belirlenen bedel ile karşılaştırılarak; bu iki bedelden yüksek olanın o aya ait işletme kirası olarak alınması,