T.C. HADİM SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2020/349 Esas

DAVALI EYYÜP SEDAT SAĞIR

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (El Birliği Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalılardan Görkem Ergül aleyhinde müvekkil bankaya olan borcundan dolayı Karşıyaka 4. İcra Müdürlüğü'nün 2018/9542 Esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatılmış olup, takibin kesinleştiğini borçlunun yapılan sorgulamasında veraseten tapuda iştirak halinde maliki bulunduğu, Konya İli Taşkent İlçesi Hıra Mah. 363 Ada 56 Parsel, Konya İli Taşkent İlçesi Hıra Mah. 364 Ada 314 Parsel, Konya İli Taşkent İlçesi Hıra Mah. 364 Ada 325 Parsel, Konya İli Taşkent İlçesi Hıra Mah. 363 Ada 54 Parsel, Konya İli Taşkent İlçesi Şıhlar Mah. 213 Ada 137 Parsel, Konya İli Taşkent İlçesi Şıhlar Mah. 213 Ada 129 Parsel, Konya İli Taşkent İlçesi Şıhlar Mah. 216 Ada 105 Parseldeki Sayılı taşınmazlar tespit edilmiş ve ilgili taşınmazlardaki hissesi üzerine haciz konulduğu, Karşıyaka 2. İcra hukuk mahkemesinin 2020/455 Esas 2020/344 Karar sayılı kararı ile taşınmazlardaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini arz ve talep etmiştir.

27/08/2021 tarihli bilirkişi heyeti tarafından verilen bilirkişi raporunda; Dava konusu taşınmazların tümünün, imar planı sınırları dışında olup, tarım arazisi niteliğinde olduğu, Dava konusu 213 ada 129 parsel ve 364 ada 314 parsel nolu taşınmazların, dikili tarım arazisi olduğu, 364 ada 314 parsel ve 364 ada 325 parsel, nolu taşınmazların; sulu tarım arazisi olduğu, 213 ada 137 parsel, 216 ada, 105 parsel, 363 ada 54 parsel, 363 ada 56 parsel nolu taşınmazların; kuru tarım arazisi olduğu, Dava konusu taşınmazların niteliği yukarıda belirtildiği şekilde belirlenmiş olup, hisse sahiplerine sübut eden pay oranları dikkate alındığında, hissedarların hiçbiri için yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün sağlanamadığı, Dava konusu taşınmazlardaki hissedarların payları göz önüne alındığında, yukarıda belirtilen yasal mevzuat kapsamında, hiçbirisinin asgari tarımsal arazi büyüklüğü anlamında yeterli olmadığı, Taşınmazlardaki ortaklığın taksim yoluyla değil, satış yoluyla giderilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.Davalı Eyyüp Sedat Sağır'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi ve bilirkişi raporu içeren tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup ilan ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01983635

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