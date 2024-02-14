Örnek No:55*
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2023/28061 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/28061 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ AVCILAR MAH. 1991 PARSEL, 32/257 arsa paylı, KAT:3, 8 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM,
Adresi : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mah. Dik Sokak No:11, D: 8
Yüzölçümü : 228 m2 ana taşınmaz yüz ölçümü
Arsa Payı : 32/257
İmar Durumu :Avcılar Belediye Başkanlığı resmi internet sitesi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre: Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 1991parsel sayılı taşınmaz; 25.02.2013 tasdik tarihli Gümüşpala Mahallesi ve İstanbul Üniversitesi Kampüs Alanı 1. Etap Uygulama İmar Planında ikiz nizam 4 kat konut alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi 2 metre, yan bahçe mesafesi; 3metre, arka bahçe mesafesi:4 metredir denilmiştir.
Kıymeti : 950.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 11:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 11:15
13/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01984235
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