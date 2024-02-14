T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 11:15

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ AVCILAR MAH. 1991 PARSEL, 32/257 arsa paylı, KAT:3, 8 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM,Adresi : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mah. Dik Sokak No:11, D: 8Yüzölçümü : 228 m2 ana taşınmaz yüz ölçümüArsa Payı : 32/257İmar Durumu :Avcılar Belediye Başkanlığı resmi internet sitesi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre: Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 1991parsel sayılı taşınmaz; 25.02.2013 tasdik tarihli Gümüşpala Mahallesi ve İstanbul Üniversitesi Kampüs Alanı 1. Etap Uygulama İmar Planında ikiz nizam 4 kat konut alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi 2 metre, yan bahçe mesafesi; 3metre, arka bahçe mesafesi:4 metredir denilmiştir.Kıymeti : 950.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

13/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01984235

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