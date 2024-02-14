T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 15.02.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 00:58
Sayı : 2023/287 Esas26/01/2024 İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ALİ GÜNCÜ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26/01/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 13840345132
ADI SOYADI : ALİ GÜNCÜ
BABA ADI : İMAM
ANA ADI : GÜLÜSÜM
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1966
DOĞUM YERİ : BESNİ
Basın No: ILN01983967
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