GÖRELE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/31 Esas, KARAR NO : 2023/1089

MİRASÇI: MURAT KARABEKTAŞ - TC:42583240176

Mahkememizce Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

H Ü K Ü M: 1-GİRESUN ili, EYNESİL ilçesi, İSHAKLI mah/köy 11 Cilt, 142 Hane no, 55 BSN'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Güllü'den olma, 01/01/1934 Eynesil doğumlu 42682236834 T.C. Kimlik nolu muris Hanife Karabektaş'ın 09/01/2023 tarihinde öldüğü ve murise ait Görele Noterliği'nin 08/03/2011 tarih 315 yevmiye numaralı vasiyetnamenin nüfus kayıtlarına göre ve adresi tespit edilen mirasçılarına ve lehine vasiyet yapılanlara AÇILIP OKUNDUĞUNUN TEFHİM VE TEBLİĞ EDİLDİĞİNİN TESPİTİNE dair verilen kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilan edilmesi rica olunur.27/12/2023

Basın No: ILN01985431

#ilan.gov.tr