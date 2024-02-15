T.C. AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 16.02.2024 00:00
Sayı : 2022/302 Esas
İ L A N
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; 4721 sayılı TMK 33.maddesi uyarınca Manisa ili Akhisar ilçesi Hacıishak Mahallesi 566 ada 6 parsel ve 567 ada 2 parsel sayılı taşınmaz maliki gaipliği istenen Hüseyin oğlu İBRAHİM GÜRGÜL hakkında bilgisi olanların gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14/02/2024
Basın No: ILN01985447
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