T.C. ANKARA 2. İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2022/16631

KARAR NO : 2022/17294

Hakimliğimizin yukarıda esas-karar numarası yazılı 21.10.2022 tarihli ilamı ile; Temel ve Makbule'den olma 20.12.1975 Ankara doğumlu, Sivas, Gölova, Karaca mah/köy nüfusunda kayıtlı, Hükümlü UĞUR AKSU hakkında Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinin 20.06.2019 tarih, 2019/264 esas ve 2019/736 karar sayılı ilamına konu "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan oluşan 10 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyetin 5237 sayılı Kanunun 51/7 maddesi gereğince AYNEN İNFAZINA karar verilmiş, adına çıkartılan tebligatların tebliğ edilememiş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması, tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hükümlüye gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 4675 Sayılı Kanunun 6/5 ve son maddeleri gereğince hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize gönderilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile beyanda bulunmak suretiyle Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01985494

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