T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/767 Esas

DAVALI : MUSTAFA TURAN Çobançesme Mh. E-5 Karayolu Cd Ahmet Haşim Sk. No:85 34000 Bahçelievler/ İSTANBUL

Davacı FATMA TURAN ile Davalı MUSTAFA TURAN arasında mahkememize görülen Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

04/04/2024 gün ve saat 13:25'te ÖN İNCELEME DURUŞMASINA katılmadığı takdirde, dosyanın işlemden kaldırılacağı veya yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve tebliğden itibaren İKİ HAFTALIK SÜRE İÇERİSİNDE 7251 S.K. İle DEĞİŞİK HMK'NUN 139/1 MADDESİ GEREĞİNCE DELİLLLERE İLİŞKİN VERİLEN KARARLARI YERİNE GETİRMESİ HUSUSU işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere davalı Mustafa TURAN'a İLANEN TEBLİĞ olunur. 11/11/2023

Basın No: ILN01985285

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