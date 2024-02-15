T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 16.02.2024 00:00
DOSYA NO : 2019/1084 Esas
KARAR NO : 2024/89
İ L A N
Esasen Bulundurulması Yasak Olmamakla Beraber Tehlike Arz Edebilecek Aletleri Spor Alanlarına Sokmaya Teşebbüs suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/01/2024 tarihli ilamı ile hakkında HAGB kararı verilen, Baden ve Enid oğlu, 1958 İNGİLTERE doğumlu, STEPHEN BISHOP tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12/02/2024
Basın No: ILN01985331
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