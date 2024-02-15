T.C. İstanbul Anadolu 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/295 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şehremini Mahallesi/Köyü, Cilt No:15, Hane No:3968'de nüfusa kayıtlı bulunan Mahmut ve Mevlüde Kevser'den olma , İSTANBUL, 30/04/1944 doğumlu GÜLSEN ÖZGENLİK'e İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi, Mutlu Apt. No:100, 100A, 100B, 100C adresinde ve 140 Pafta, 1448 Ada, 229 Parsel sayılı taşınmaz hakkında Kat Mülkiyeti ile ilgili dava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesini bildirir davetiyeler çıkarılmış olup, adreslerde bulunamadığından tebligatlar iade edilmiş, yapılan adres araştırmasında sonuç alınamamış olup, dava dilekçesinin , tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 04/07/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01985322

#ilan.gov.tr