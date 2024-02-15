T.C. KORKUTELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532 Esas Konu : Gaiplik ilanı hk. 06/02/2024KORKUTELİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ ile ANTALYA KAYYIM BÜRO BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2023/504 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Yenimahalle 545 ada 14 sayılı sayılı taşınmaz hissedarlarından Çivitçi Ali Usta ile Osman Oğlu Şaban ve mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/679 Esas, 2011/840 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından Çivitçi Ali Usta ile Osman Oğlu Şaban mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 06/02/2024

Mahkememizin 2023/506 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Yenimahalle 1096 ada 1 parsel ve 566 ada 22 sayılı taşınmaz hissedarlarından Hüseyin ve mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/40 Esas, 2011/526 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından Hüseyin mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 06/02/2024

Mahkememizin 2023/508 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Yazır mahallesi 647 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Ölü Hacı Osman mirasçıları ile Halil Oğlu Mustafa ve Mehmet Tosun ve mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/11 esas, 2012/465 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından Ölü Hacı Osman mirasçıları ile Halil Oğlu Mustafa ve Mehmet Tosun mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 06/02/2024

Mahkememizin 2023/510 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Alaaddin mahallesi 78 ada 9 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Zeliha, Hafize ve mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/676 esas, 2011/420 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından Zeliha ve Hafize mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 06/02/2024

Mahkememizin 2023/512 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Aşağıpazar mahallesi 864 ada 8 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Hüseyin Onbaşı Karısı Ayşe ve mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/700 esas, 2011/595 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından Hüseyin Onbaşı Karısı Ayşe mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 06/02/2024

Mahkememizin 2023/514 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Kiremitli mahallesi 432 ada 6 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Osman oğlu Mehmet ve mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/718 esas, 2011/434 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından Osman oğlu Mehmet mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 06/02/2024

Mahkememizin 2023/516 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Kiremitli mahallesi 297 ada 8 ve 13 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından İbrahim Kızı Pakize, İbrahim ve mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/209 esas, 2011/885 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından İbrahim Kızı Pakize ve İbrahim mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 06/02/2024

Mahkememizin 2023/518 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Kiremitli mahallesi 452 ada 3 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Hacı Halil oğlu Süleyman ve mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/44 esas, 2012/411 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından Hacı Halil oğlu Süleyman mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 06/02/2024

Mahkememizin 2023/520 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Aşağıpazar mahallesi 863 ada 4 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından İsmail kızı Hafize, İsmail oğlu Halil İbrahim, İsmail kızı Havva, İsmail oğlu Mehmet, İbrahim oğlu Mustafa, İsmail kızı Münire, İsmail kızı Sıdıka ve mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/428 esas, 2012/192 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından İsmail kızı Hafize, İsmail oğlu Halil İbrahim, İsmail kızı Havva, İsmail oğlu Mehmet, İbrahim oğlu Mustafa, İsmail kızı Münire, İsmail kızı Sıdıka mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 06/02/2024

Mahkememizin 2023/522 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Yenimahalle 1076 ada 2 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Ayşe ile İsmail kızı Kamile ve mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/683 esas, 2011/423 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından Ayşe ile İsmail kızı Kamile mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 06/02/2024

Mahkememizin 2023/524 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Aşağıpazar mahallesi 472 ada 2, 15 ve 4 parsel, 471 ada 2 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Ömer oğlu Ahmet, Ömer kızı Havva ve mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/476 esas, 2012/61 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından Ömer oğlu Ahmet, Ömer kızı Havva mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 06/02/2024

Mahkememizin 2023/526 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Alaaddin mahallesi 78 ada 2 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Süleyman oğlu Süleyman ve mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/688 esas, 2011/425 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından Süleyman oğlu Süleyman mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 06/02/2024

Mahkememizin 2023/528 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Alaaddin mahallesi 67 ada 8 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Halil oğlu Mustafa ve mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/477 esas, 2012/18 karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından Halil oğlu Mustafa mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 06/02/2024

Mahkememizin 2023/530 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Kargalık mahallesi 708 ada 12 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Hakkı kızı Feride ve Hakkı oğlu İsmet ve mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/462 esas, 2013/123 karar ve 2012/152 esas, 2012/369 karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından Hakkı kızı Feride ve Hakkı oğlu İsmet mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 06/02/2024

Mahkememizin 2023/532 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Aşağıpazar mahallesi 828 ada 1 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Şakir kızı Şerife ve Şakir karısı Şerife ve mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/260 esas, 2012/463 karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından Şakir kızı Şerife ve Şakir karısı Şerife mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 06/02/2024

Basın No: ILN01984964

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