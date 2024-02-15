T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/28 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 14:01

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri: İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir Mahallesi, 3450 ada, 23 parsel sayılı, 174,16 m2 yüz ölçümlü, "Kerpiç Ev ve Kerpiç Dükkan ve Arsası" nitelikli taşınmazın yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde; 133 ada 13 ve 14 nolu parsellerin tevhidi ile 3450 ada 23 nolu parsel oluşmuştur. Parsel Seferihisar şehir merkezinde kalmakta olup, 41 ve 43 nolu sokakların kesiştiği yerde konumlanmıştır.Taşınmaz üzerinde, ekli krokide (A) ve (B) harfleri ile gösterilen tek katlı çatıları kiremit kaplı 2 adet kargir yapı bulunmaktadır. (A) harfi ile gösterilen yapı 55,00 m2 kullanım alanlı olup, bunun 22,20 m2?si yola terk işlemi sonrası imar yolunda kalmaktadır. Bu kısmın yıkılması halinde, yapının bütünlüğünün bozulacağı ve kullanım imkanının olmayacağı değerlendirilerek değer tespitinde dikkate alınmamıştır. Krokide (B) harfi ile gösterilen 41,00 m2 kullanım alanlı yapı ise çatısı yıkılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış olduğundan, bu yapıda değer tespitinde dikkate alınmamıştır.Tevhit ve yola terk sonrası oluşan parsel, net imar parseli olup, doğusu 5 m.?lik imar yoluna, kuzeyi ise 10 m.lik imar yoluna cephelidir. Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam 4 kat konut imarlıdır. Tescilli yapı (Ulu Cami) bitişiğinde bulunduğundan,yapılaşma için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu?ndan görüş alınması gerekmektedir.Taşınmazın ulaşımı kolay olup, tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanır durumdadırlar. Resmi kurumlara,alış veriş merkezlerine, toplu taşıma ulaşım noktalarına yürüme mesafesindedir.Adresi: Camikebir Mah. 133 Ada. 13 Parsel Seferihisar / İZMİRYüzölçümü: 174,16 m2İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam 4 kat Konut İmarlı olup, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.04.2017 tarih ve 5898 sayılı kararı ile tescilli yapı bitişiğinde olduğundan, Koruma Bandı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerine yapı yapılabilmesi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan Kurum görüşleri doğrultusunda yapı yapılabilir.Kıymeti: 8.708.000,00 TLKDV Oranı: %10Kaydındaki Şerhler: -

30/01/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01985495

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