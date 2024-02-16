Giriş Tarihi: 16.02.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 07:44
DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|İKN
|:
|2024/130534
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|b) Adresi
|:
|Talat Paşa Mahallesi Pazar Yolu Caddesi No:4 Kat:4 34510 FATİH MAHALLESİ ESENYURT/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2125964025-5969649 - 2125963162
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|ACİL SERVİS ULTRASONOGRAFİ HİZMET ALIMI
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|ACİL SERVİS ULTRASONOGRAFİ HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihinden itibaren 4(Dört) aydır
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|11.03.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Talatpaşa Mah. pazarı Cad. No:4 Kat 4 (Toplantı Salonu ) (Ek Bina)Esenyurt İstanbul
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
|1) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların hizmet alımında, isteklilerin ÜTS'ye kayıtlı olması zorunludur. İstekliler bu belgeyi teklif dosyasında ibraz edeceklerdir. 2) Tıbbi Cihaz Yönetmelik kapsamındaki ihale konusu tıbbi cihazlar ÜTS' de kayıtlı veya Sistemde Tekil Ürün Var durumunda olmalıdır. 3) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ÜTS sistemine kayıt/bildirim ibrazı istenmemektedir. Bu ürünler için üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması yeterli olacaktır. 4) İstekliler, teklif ettikleri cihazın markasını ve modelini gösteren belgeyi ihale dosyası içerisinde sunacaklardır. 5) İstekliler, teklif ettikleri cihaz için teknik şartname maddelerini tek tek ve Türkçe olarak, teknik şartnamede belirtilen şekilde ve sıraya uygun olarak cevaplandırılmış Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini ihale dosyası içerisinde sunacaklardır. 6) İstekliler, teklif ettikleri cihazın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı ilgili kataloglar, broşür veya benzeri tanıtım materyallerini sunacaklardır.
|4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
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|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları veya Özel Sektörde yapılan tek sözleşmeye dayalı her türlü görüntüleme hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN01985318
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