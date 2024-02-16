Haberler Resmi İlan Haberleri MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 17.02.2024 00:00

MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/275 Esas
Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, İzmir Defterdarlığı aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında; Ölü İbrahim adına kayıtlı olan İzmir ili, Menemen ilçesi, Mermerli mahallesi, 62 ada 158 parsel sayılı taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescilinin talep edildiği, ilgili taşınmaz hakkında ayni veya şahsi hak iddiasında bulunanların iş bu ilanın tebliğinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/11/2023

Basın No: ILN01986111

#ilan.gov.tr

ARKADAŞINA GÖNDER
MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA