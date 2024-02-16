ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

- Mülkiyeti Belediyemize ait Onikişubat İlçesi Hasancıklı Mahallesi 9949 ada 1 parselde bulunan Expo 2023 organizasyon alanında bulunan lagünün içerisindeki su araçları işletmesi 22/11/2023 tarihli ve 2023/698 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.
- İhale 28/02/2024 Çarşamba günü saat 14:10'da Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Nejmettin Erbakan Bul. 14064.Sokak.No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesi gereğince "Açık Artırma Usulü İhale Yolu" ile yapılacaktır.
- İhale ile kiraya verilecek olan Onikişubat İlçesi Hasancıklı Mahallesi 9949 ada 1 parselde bulunan Expo 2023 organizasyon alanında bulunan lagünün içerisindeki su araçları işletmesinin yıllık kira bedeli 600.000,00 TL olmak üzere 10 yıllık kirasının muhammen bedeli 6.000.000,00-TL'dir.
- İhale ile kiralanacak olan Onikişubat İlçesi Hasancıklı Mahallesi 9949 ada 1 parselde bulunan Expo 2023 organizasyon alanında bulunan lagünün içerisindeki su araçlarının geçici teminat bedeli 180.000,00-TL olup, geçici teminat ihale saatinden önce Belediye Hizmet Binamızda bulunan veznelere yatırılacaktır.
- İhale şartname bedeli 500,00-TL olup, şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır. İhale şartnamesi bedeli karşılığında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.
- İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 28 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
- Kiracı su araçları işletmesinin Lagün içerisinde en az;
- 4 adet yüzer iskele (3x10 m ebatlarında),
- 5 adet korsan gemisi,
- 2 adet deniz taksi,
- 2 adet sultan kayığı,
- 2 adet frig kayığı,
- 2 adet saltanat kayığı,
- 1 adet gezi ve kurtarma teknesi,
- 1 adet 20 metre uzunluğunda görsel canlandırma amaçlı sabit kültürel tekne,
- 2 adet elektrikli jet ski bulundurması gerekmektedir.
8. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;
- 2024 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)
- Türkiye'de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)
- İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)
- Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)
- Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)
- Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)
- İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)
- Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)
- İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
- Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
- Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
- Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,
9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.
Basın No: ILN01985959
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