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Giriş Tarihi: 17.02.2024 00:00

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Onikişubat İlçesi Hasancıklı Mahallesi 9949 ada 1 parselde bulunan Expo 2023 organizasyon alanında bulunan lagünün içerisindeki su araçları işletmesi 22/11/2023 tarihli ve 2023/698 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.
  2. İhale 28/02/2024 Çarşamba günü saat 14:10'da Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Nejmettin Erbakan Bul. 14064.Sokak.No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesi gereğince "Açık Artırma Usulü İhale Yolu" ile yapılacaktır.
  3. İhale ile kiraya verilecek olan Onikişubat İlçesi Hasancıklı Mahallesi 9949 ada 1 parselde bulunan Expo 2023 organizasyon alanında bulunan lagünün içerisindeki su araçları işletmesinin yıllık kira bedeli 600.000,00 TL olmak üzere 10 yıllık kirasının muhammen bedeli 6.000.000,00-TL'dir.
  4. İhale ile kiralanacak olan Onikişubat İlçesi Hasancıklı Mahallesi 9949 ada 1 parselde bulunan Expo 2023 organizasyon alanında bulunan lagünün içerisindeki su araçlarının geçici teminat bedeli 180.000,00-TL olup, geçici teminat ihale saatinden önce Belediye Hizmet Binamızda bulunan veznelere yatırılacaktır.
  5. İhale şartname bedeli 500,00-TL olup, şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır. İhale şartnamesi bedeli karşılığında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.
  6. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 28 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  7. Kiracı su araçları işletmesinin Lagün içerisinde en az;
  • 4 adet yüzer iskele (3x10 m ebatlarında),
  • 5 adet korsan gemisi,
  • 2 adet deniz taksi,
  • 2 adet sultan kayığı,
  • 2 adet frig kayığı,
  • 2 adet saltanat kayığı,
  • 1 adet gezi ve kurtarma teknesi,
  • 1 adet 20 metre uzunluğunda görsel canlandırma amaçlı sabit kültürel tekne,
  • 2 adet elektrikli jet ski bulundurması gerekmektedir.
8. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;
  • 2024 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)
  • Türkiye'de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)
  • İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)
  • Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)
  • Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)
  • Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)
  • İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)
  • Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)
  • İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
  • Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
  • Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
  • Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN01985959

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