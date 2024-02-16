T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 17.02.2024 00:00
(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)
|SIRA NO
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|NİTELİK
|MÜLKİYET
|YÜZÖLÇÜM (M²)
|HİSSE (M²)
|KULLANIMI
|İMAR DURUMU
|MUHAMMEN BEDEL (TL.)
|%3 GEÇİCİ TEMİNAT
|İHALE SAATİ
|1
|Etimesgut
|Bahçekapı
|48322
|1
|Arsa
|A.B.B.
|100.451,00
|TAM
|Sanayi ve Depolama Alanı
|E:0,50 Yençok:*Serbest
|₺2.000.000.000,00
|₺60.000.000,00
|14.00
|2
|Mamak
|Dutluk
|52271
|4
|Arsa
|A.B.B.
|10.050,91
|TAM
|Ticaret
|E:2,00 Yençok:*Serbest
|₺125.000.000,00
|₺3.750.000,00
|14.01
|3
|Çankaya
|Dodurga
|29868
|8
|Arsa
|A.B.B.
|19.476,21
|TAM
|Konut+Ticaret
|E:2,00 Hmax:28 Kat
|₺311.620.000,00
|₺9.348.600,00
|14.02
|4
|Çankaya
|Dodurga
|29806
|2
|Arsa
|A.B.B.+ Maliye Hazinesi
|3.773,00
|2.515,33 (A.B.B.)
1.257.67 (Maliye Hazinesi)
|Akaryakıt+Lpg
|E:0.50 Yençok:2 kat
|₺71.690.000,00
|₺2.150.700,00
|14.03
|5
|Çankaya
|Dodurga
|29970
|5
|Arsa
|Maliye Hazinesi
|10.213,84
|7.136,27
|Konut
|E:1,75 Yençok:24 Kat
|₺71.360.000,00
|₺2.140.800,00
|14.04
|6
|Çankaya
|Dikmen
|29210
|5
|Arsa
|A.B.B.
|3.948,00
|TAM
|Ticaret
|E:1.00 Yençok:5 Kat
|₺125.000.000,00
|₺3.750.000,00
|14.05
|7
|Bala
|Beynam-İmar
|306
|1
|Arsa
|A.B.B.
|14.700,00
|TAM
|Konut
|E:0.30 Yençok:9.50m
|₺19.110.000,00
|₺573.300,00
|14.06
|8
|Bala
|Beynam-İmar
|307
|1
|Arsa
|A.B.B.
|7.295,00
|TAM
|Konut
|E:0.30 Yençok:9.50m
|₺9.490.000,00
|₺284.700,00
|14.07
|9
|Bala
|Beynam-İmar
|314
|1
|Arsa
|A.B.B.
|6.559,00
|TAM
|Konut
|E:0.30 Yençok:9.50m
|₺8.530.000,00
|₺255.900,00
|14.08
|10
|Bala
|Beynam-İmar
|315
|1
|Arsa
|A.B.B.
|14.180,00
|TAM
|Konut
|E:0.30 Yençok:9.50m
|₺18.440.000,00
|₺553.200,00
|14.09
|11
|Çubuk
|Yazır
|190786
|10
|Arsa
|A.B.B.
|5.834,00
|TAM
|Sanayi Alanı
|E:1.50 Yençok:*Serbest
|₺6.420.000,00
|₺192.600,00
|14.10
|12
|Çubuk
|Yazır
|190795
|4
|Arsa
|A.B.B.
|7.590,22
|TAM
|Sanayi Alanı
|E:1.50 Yençok:*Serbest
|₺9.870.000,00
|₺296.100,00
|14.11
|13
|Çubuk
|Yazır
|190795
|5
|Arsa
|A.B.B.
|7.824,89
|TAM
|Sanayi Alanı
|E:1.50 Yençok:*Serbest
|₺11.740.000,00
|₺352.200,00
|14.12
|14
|Çubuk
|Yazır
|190801
|10
|Arsa
|A.B.B.
|7.119,46
|TAM
|Sanayi Alanı
|E:1.50 Yençok:*Serbest
|₺9.260.000,00
|₺277.800,00
|14.13
|15
|Çubuk
|Yazır
|190801
|12
|Arsa
|A.B.B.
|7.036,00
|TAM
|Sanayi Alanı
|E:1.50 Yençok:*Serbest
|₺10.560.000,00
|₺316.800,00
|14.14
|16
|Çubuk
|Yazır
|190801
|13
|Arsa
|A.B.B.
|6.743,21
|TAM
|Sanayi Alanı
|E:1.50 Yençok:*Serbest
|₺9.450.000,00
|₺283.500,00
|14.15
|17
|Çubuk
|Yazır
|190801
|14
|Arsa
|A.B.B.
|9.398,52
|TAM
|Sanayi Alanı
|E:1.50 Yençok:*Serbest
|₺15.040.000,00
|₺451.200,00
|14.16
|18
|Çubuk
|Yazır
|190801
|5
|Arsa
|A.B.B.
|5.477,00
|TAM
|Sanayi Alanı
|E:1.50 Yençok:*Serbest
|₺7.670.000,00
|₺230.100,00
|14.17
|19
|Çubuk
|Yazır
|190801
|6
|Arsa
|A.B.B.
|4.775,00
|TAM
|Sanayi Alanı
|E:1.50 Yençok:*Serbest
|₺5.260.000,00
|₺157.800,00
|14.18
|20
|Çubuk
|Yazır
|190801
|7
|Arsa
|A.B.B.
|4.775,00
|TAM
|Sanayi Alanı
|E:1.50 Yençok:*Serbest
|₺5.260.000,00
|₺157.800,00
|14.19
|21
|Çubuk
|Yazır
|190801
|8
|Arsa
|A.B.B.
|4.886,37
|TAM
|Sanayi Alanı
|E:1.50 Yençok:*Serbest
|₺5.380.000,00
|₺161.400,00
|14.20
|22
|Çubuk
|Yazır
|190801
|9
|Arsa
|A.B.B.
|5.510,01
|TAM
|Sanayi Alanı
|E:1.50 Yençok:*Serbest
|₺7.720.000,00
|₺231.600,00
|14.21
|23
|Çubuk
|Yazır
|190803
|2
|Arsa
|A.B.B.
|7.205,00
|TAM
|Sanayi Alanı
|E:1.50 Yençok:*Serbest
|₺10.090.000,00
|₺302.700,00
|14.22
|24
|Çubuk
|Yazır
|190803
|3
|Arsa
|A.B.B.
|7.116,85
|TAM
|Sanayi Alanı
|E:1.50 Yençok:*Serbest
|₺8.900.000,00
|₺267.000,00
|14.23
|25
|Çubuk
|Yazır
|190803
|7
|Arsa
|A.B.B.
|5.948,94
|TAM
|Sanayi Alanı
|E:1.50 Yençok:*Serbest
|₺8.930.000,00
|₺267.900,00
|14.24
|26
|Pursaklar
|Saray
|98144
|6
|Arsa
|A.B.B.
|6.401,90
|TAM
|Konut
|E:1.40 Yençok:12 Kat
|₺38.420.000,00
|₺1.152.600,00
|14.25
|27
|Pursaklar
|Saray
|98149
|3
|Arsa
|A.B.B.
|6.398,77
|TAM
|Konut
|E:1.40 Yençok:12 Kat
|₺41.600.000,00
|₺1.248.000,00
|14.26
|28
|Pursaklar
|Saray
|98168
|4
|Arsa
|A.B.B.
|7.136,37
|TAM
|Konut
|E:1.40 Yençok:12 Kat
|₺42.820.000,00
|₺1.284.600,00
|14.27
|İDARENİN ADI
|:
|ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|BİRİM
|:
|EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|ADRES
|:
|EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA
|TELEFON
|:
|0 312 507 25 69
|FAX
|:
|0 312 507 26 11
Basın No: ILN01983911
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