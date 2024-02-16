T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/81 Esas 26/01/2024 Konu : İlan metni.İLAN

BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , ABDULLAH DENİZ ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Akmağara Mahallesi 175 parsel sayılı taşınmaz içinde kalan 6.6687,24 m² lik kısımda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01986138

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