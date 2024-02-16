T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/80 Esas 23/01/2024 Konu : Bilgi ve BelgeİLAN

BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , BOZAN DENİZ ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Akmağara Mahallesi 175 parsel sayılı taşınmaz içinde kalan 55331,82 m² lik kısımda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01986146

#ilan.gov.tr