T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 17.02.2024 00:00
Sayı :2023/80 Esas 23/01/2024 Konu : Bilgi ve BelgeİLAN
BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı , BOZAN DENİZ ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Akmağara Mahallesi 175 parsel sayılı taşınmaz içinde kalan 55331,82 m² lik kısımda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01986146
#ilan.gov.tr