T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2020/329 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 12:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi, Ören Mevkiinde bulunan, 4027 ada 3 parsel numaralı 100 m2 yüzölçümlü, Bahçeli İkiz Dubleks Ev vasıflı taşınmazdaki ½ arsa paylı Zemin + 1 Kattan oluşan 2 Bağımsız Bölüm numaralı Dubleks Meskenin açık adresi "Şifne Mahallesi 6472 Sokak No: 6 Reisdere- Çeşme/ İzmir"dir. Kıymet Takdirine konu taşınmaza Çeşme İlçe Merkezi ile Şifne, Yalı ve Ildır Mahallesi arasında ulaşım sağlayan 6000. Sokak numaralı ana arter üzerinden sağlanmaktadır. Şifne sıcak sularına ait açık havuzları geçtikten sonra sağa doğru yönelen 6472 sokaktan cephe almaktadır. Arsa üzerinde bulunan ikiz dubleks meskenden 6472 sokağa bakan mesken 2 nolu Bağımsız Bölümdür. Taşınmaz kapalı olduğundan içine girilememiştir. Kapı ve pencerelerinin sıkı sıkıya kapatıldığı, bahçesinde bulunan çim ve ağaçların bakımsız halde bulunduğu gözlemlendiğinden taşınmazda uzun süredir ikamet edilmediği tahmin edilmektedir. Üç tarafı bahçeli olan dubleks meskenin sokak girişinde sürgülü demir kapısı vardır. Bahçe içinde üstü demir profillerle çatılmış, zemini beton olan otopark düzenlemesi yapılmıştır. Arsanın etrafı limon selvileri ve sınır bitkileriyle çevrelenmiştir. Konutun giriş kapısı çelik olup dış cephesi boyalı ve bakımlıdır. Kapı ve pencereleri ahşap desenli PVC olup cam korkulukları ferforje demirden imal edilmiştir. Gizli çatılı olarak projelendirilen taşınmazın çatısı kiremit örtülüdür. Belediyeye sunulu projesine göre taşınmazın zemin katında salon-mutfak, tuvalet ile üst katta 3 oda ve banyo-tuvalet hacimleri bulunmaktadır. 100 m2 büyüklüğünde olan dubleks meskenin üst katta sokağa bakan cephesindeki odanın balkonun korkulukları alüminyum profil, kapısı pancurludur. Denize yaklaşık 250 m, Çeşme İlçe Merkezine 10 Km mesafede bulunan taşınmaz sunulan tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilecek konumdadır. (Tespitler bilirkişi raporundan alınmıştır.)Şifne Mahallesi 6472 Sk No: 6 ReisdereÇeşme / İZMİR100 m21/2Çeşme Belediye Başkanlığından alınan 17.10.2022 tarih ve 97335617-250-22500-2 sayılı imar durum belgesine göre; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi'nde 4027/3 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanın Uygulama İmar Planında Gelişme KONUT alanında kaldığı, İki Bağımsız Bölüm yapılabileceği, İki katlı TAKS: 0.20, KAKS: 0.40 oranında ayrık nizamda tüm yollardan 5 m, komşulardan 3 m. Çekme mesafeleri içinde inşaat yapılabileceği bildirilmiştir.5.600.000,00 TL%1Takyidattaki gibidir.

14/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01986232

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