T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/899 Esas

DAVALI : HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Halfeti/ ŞANLIURFA

İLAN

Davacı HİKMET AÇAR ileDavalı HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Özmüş Mahallesi, 109 ada 13,14, 15, 16 Kuzeyi 109 ada 20 parsel, Güneyi 111 ada 2 parsel, Batısı tapulama harici, Doğusu 109 ada 20 parsel ile çevrili 101.594,67 m²tapulama harici taşınmaz,

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Özmüş Mahallesi, 113 ada 3 parsel; Kuzeyi 113 ada 2 parsel, Güneyi 113 ada 4 parsel, Batısı 111 ada 1 parsel, Doğusu 113 ada 6 parsel ile çevrili 12.925,92 m²tapulama harici taşınmaz,

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Özmüş Mahallesi, 117 ada 79 ve 87 parsel; Kuzeyi tapulama harici yer, Güneyi 117 ada 86 parsel, Batısı 117 ada 100 parsel, Doğusu 117 ada 81 parsel ile çevrili 64.540,54 m²tapulama harici taşınmazlar üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/899 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

Basın No: ILN01986122

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