T.C. İSTANBUL 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/321 Esas

KARAR NO : 2023/385

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/12/2023 tarihli ilamı ile 142/2.e maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-2-3), 2 YIL 1 AY MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6) cezası ile cezalandırılan Yaşar ve Tesmiye oğlu, 15/12/1973 doğumlu, Samsun, Alaçam, İncirli mah/köy nüfusuna kayıtlı OKTAY ÇELİK tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fikrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak , bulunduğu yerdeki Ağır Ceza Mahkemesi aracılığı ile mahkememize bir dilekçe göndermek veya başvurmak suretiyle veya ceza infaz ve tutuk evi kurumunda ise bulunduğu kurum aracılığıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, başvurulmaması halinde hüküm kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.02.2024

Basın No: ILN01985570

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