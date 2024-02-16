T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Esas No : 2022/919

Davacı Zahra Alcammu vekili aracılığıyla mahkememizde açılan Gaiplik nedeni ile evliliğin feshi davası nedeniyle;

20/09/1992 Halep doğumlu, Abdo ve Hena oğlu Suriye uyruklu, 99368598434 yabancı kimlik nolu RABİ ALCAMMU hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle mahkememizin 2022/919 esas sayılı dosyasına bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi verilmesi, aksi takdirde ilgilinin gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 21/07/2023

GAİP

Yabancı Kimlik No: 99368598434

ADI SOYADI :RABİ ALCAMMU

BABA ADI :ABDO

ANNE ADI :HENA

DOĞUM TARİHİ:20/09/1992

DOĞUM YERİ : SURİYE

Basın No: ILN01986225

#ilan.gov.tr