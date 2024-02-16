T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Giriş Tarihi: 17.02.2024 00:00
Esas No : 2022/919
Davacı Zahra Alcammu vekili aracılığıyla mahkememizde açılan Gaiplik nedeni ile evliliğin feshi davası nedeniyle;
20/09/1992 Halep doğumlu, Abdo ve Hena oğlu Suriye uyruklu, 99368598434 yabancı kimlik nolu RABİ ALCAMMU hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle mahkememizin 2022/919 esas sayılı dosyasına bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi verilmesi, aksi takdirde ilgilinin gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 21/07/2023
GAİP
Yabancı Kimlik No: 99368598434
ADI SOYADI :RABİ ALCAMMU
BABA ADI :ABDO
ANNE ADI :HENA
DOĞUM TARİHİ:20/09/1992
DOĞUM YERİ : SURİYE
Basın No: ILN01986225
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