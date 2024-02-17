T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.51697569-2022/194-Ceza Dava Dosyası 14.02.2024

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"Dolandırıcılık" suçundan sanık İsmail ve Cemile oğlu 26/10/1979 Mucur doğumlu, Kırşehir Mucur Kızıldağyeniyapan nüfusuna kayıtlı sanık Mesut TURAN hakkında, mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 10/07/2023 tarih 2022/194 esas 2023/353 karar sayılı kararı ile, sanığın "Dolandırıcılık" suçundanTCK'nun 158/1-f-son maddesi gereğince neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 10.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mahkememiz kararı sanık Mesut TURAN'a tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafa kabil olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01986322

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