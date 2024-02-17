T.C. URLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/526 Esas15/02/2024 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İZMİR DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Mahkememiz dosyasında dava konusu edilen İzmir İli Urla İlçesi Hacıisa Mahallesinde bulunan 2148 ada 15 parsel sayılı tarla vasıflı 803,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 133,83 m2.lik kısmının paydaşı Bekir isimli şahsın sağ veya ölü olup olmadığı ve nerede olduğuna dair bilgisi olan kimselerin duruşmanın yapılacağı 18/09/2024 tarihine kadar Mahkememize başvurmaları hususu ilan olunur. 15/02/2024

Basın No: ILN01986992

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