KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 19.02.2024 00:00
İLAN
ESAS NO : 2023/295 Esas
Davalı : SAKİNE KURUKAVAK -Mehmet-Havas kızı 20/12/1944 doğumlu
Davacı : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Mahkememizde açılan Kamulaştırma davasında:
Yukarıda esası belirtilen davada davacı tarafından Karabük İli Merkez İlçesi, Bürnük Köyü 162 Ada 215 Parsel nolu taşınmazda Kamulaştırma davası açıldığı, ön inceleme duruşmasının 31/01/2024 tarihinde yapıldığı, tahkikat aşamasına geçildiği ve 29/02/2024 tarihinde keşif yapılacağı, 30/04/2024 tarihinde 10:30 da duruşmasının yapılacağı ilanen tebliğ olunur
Basın No: ILN01985662
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