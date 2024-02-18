KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/295 Esas

Davalı : SAKİNE KURUKAVAK -Mehmet-Havas kızı 20/12/1944 doğumlu

Davacı : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Mahkememizde açılan Kamulaştırma davasında:

Yukarıda esası belirtilen davada davacı tarafından Karabük İli Merkez İlçesi, Bürnük Köyü 162 Ada 215 Parsel nolu taşınmazda Kamulaştırma davası açıldığı, ön inceleme duruşmasının 31/01/2024 tarihinde yapıldığı, tahkikat aşamasına geçildiği ve 29/02/2024 tarihinde keşif yapılacağı, 30/04/2024 tarihinde 10:30 da duruşmasının yapılacağı ilanen tebliğ olunur

Basın No: ILN01985662

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