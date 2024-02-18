SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2.HUKUK DAİRESİNDEN

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ESAS NO : 2023/657 Esas

KARAR NO : 2023/1202

DAVALI : CANPOLAT ÇIKAK-TC:49552517154

Davacılar Ümmühan Arapoğlu vekili tarafından davalılar Arzu Ergün vd. aleyhine Kumru Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/201 Esas, 2021/61 Karar sayılı Tapu İptali ve Tescil davasının Dairemizce yapılan istinaf incelemesi sonunda aşağıdaki şekilde karar verilmiş olup,

"HÜKÜM :

Davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan REDDİNE,

Davacıdan alınması gereken 269,85 TL karar ilam harcının peşin alınan301,40 TL den mahsubu ile bakiye 31,55 TL nin adı geçene iadesine,

Kararın taraflara Dairemizce tebliğine,

Dair, 3402 sayılı Kanuna, 7251 sayılı kanunun 53. Maddesi ile eklenen Ek 6 maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren (2) iki hafta içinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 365/1. maddesi uyarınca Dairemize veya hükmü veren İlk Derece Mahkemesi'ne veya temyiz edenin bulunduğu yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine veya İlk Derece Mahkemesi'ne verilebilecek bir dilekçe ile Yargıtay nezdinde temyiz yasa yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.26/10/2023"

Dairemizce verilen iş bu karar davacı vekili tarafından 12/12/2023 havale tarihli dilekçesi ile temyiz edilmiş olup, tebliğ gününden itibaren 15 gün içinde cevap dilekçenizi sunabileceğiniz hususu;

Kararıntüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen davalı Canpolat ÇIKAK'agazetenin yayınlandığı günden itibaren 15 günsonra karar ilamıile temyiz dilekçesinintebliğ edilmişsayılacağı ilanentebliğolunur.31/01/2024

Basın No: ILN01986000

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