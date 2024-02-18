TARSUS 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2016/628

KARAR NO : 2022/883

Davacı AYNUR AL ALOODI aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile; MERSİN İli, TARSUS İlçesi, BARBAROS HAYRETTİN Köyü/mah. Cilt 4, hane 302'de nüfusa kayıtlı, BEKİR ve FEYZİYE'den olma, 04/09/1983 doğumlu davacı AYNUR AL ALOODI ile Irak uyruklu Ghaleb ve Amenah'dan olma, 01/07/1987 doğumlu davalı MARWAAN GHALEB ZWAYYER AL ALOODİ'nin evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle TMK.nın 166/1. Maddesi gereğince BOŞANMALARINA,Alınması gereken 80,70.TL harçtan peşin alınan 29,20.TL harcın mahsubu ile bakiye 51,50.TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Davacı tarafça yapıldığı anlaşılan 58,40.TL harç, 120.TL tebligat ve posta masrafı, 299.TL yurt dışı tebligat giderinden oluşan toplam 477,40.TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine şeklinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/02/2024

Basın No: ILN01986005

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