T.C. ALACA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/129 Esas 06/03/2023 KAMULAŞTIRMA İLANI

2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince ilandır.

Çorum ili Alaca ilçesi Günhan Mahallesi 597 ada 18 parsel sayılı taşınmaz Alaca Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

İlgili kişiler tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde, Kamulaştırma Kanununun 14.Maddesi uyarınca İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzetme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin, Alaca Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde Kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet hakkı Alaca Belediye Başkanlığı lehine tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli T.C. Ziraat Bankası Alaca Şubesine yatırılacaktır.Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10(on) gün içerisinde Mahkememizin yukarıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. İlgililerine, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştıma Kanununun 10.Maddesi gereğince ve ilanen tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.

Adres : ALACA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Sadıkhan YALÇINKAYA Zabıt Katibi

Basın No: ILN01985388

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