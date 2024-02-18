T.C. BOZÜYÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/365 Esas

DAVALILAR : 1- Ramazan Kızı HANIM NİL

2- Ramazan Oğlu İSA NİL

3- Ramazan Oğlu MEHMET EMİN NİL

4- Ramazan Oğlu ZABİTHAN NİL

Davacı Emine Çilli, Gürkan Çakır, Hakan Çakır, Hatice Yılmaz, Hicri Yılmaz, Hürmüs Yücel, Nevin Yılmaz, Ümran Yılmaz Özdemir, Vasfiye Çakır, Volkan Yılmaz Özdemir,tarafından Davalı Ramazan Tank ve Mirasçıları Ramazan Oğlu Mehmet Emin Nil, Ramazan Oğlu İsa Nil, Ramazan Oğlu Zabithan Nil, Ramazan Kızı Hanim Nil'e Karşı Tapu İptali ve Tescil(Zilyetliğe Dayalı)davası açıldığı, davalı Ebubekir Bülent MERCAN'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu nedenle dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ edilememiştir.

Dava dilekçesi özetle: "Halen tapuda Davalı Muris Ramazan Tank Mirasçıları adına kayıtlı olan ve Bilecik İli Bozüyük İlçesi Akpınar Mahallesi 103 Ada 70 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz, Davacıların Murisi olan Halil oğlu Halil İbrahim Yılmaz tarafından 33 yıl önce haricen satın alınmıştır. Satın alındığı tarihten bu zamana kadar da nizasız ve fasılasız olarak davacılar Murisi Halil İbrahim Yılmaz tarafından, Halil İbrahim Yılmaz'ın vefatından sonra da davacılar tarafından bir fiil kullanılmıştır ve hali hazırda da kullanılmaya devam edilmektedir. Mülkiyeti halen Ramazan Tank Mirasçılarına ait olan Bilecik İli Bozüyük İlçesi Akpınar Mahallesi 103 Ada 70 Parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile TMK 713. Maddesi uyarınca davacılar adına miras hisseleri oranında tapuda kayıt ve tesciline, Mümkün olmadığı taktirde, satım aşamasında ödenmiş olunan meblağın denkleştirici adalet ilkesi gereği dava tarihine göre uyarlanmasına, uyarlanan meblağa ödeme tarihi itibariyle faiz uygulanmasına ve davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacılara miras hisselerine göre verilmesine, İleride telafisi mümkün olmayan zararların doğmasını önlemek adına dava sonuçlanıncaya kadar Bilecik İli Bozüyük İlçesi Akpınar Mahallesi 103 Ada 70 Parselde kayıtlı taşınmazın üzerine 3. Kişilere devrinin engellenmesi adına tedbir konulmasına, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep olunur." Şeklinde olduğu, Tensip zaptının 6'nolu ara kararı ile Dava dilekçesi ve ekleri ile tensip zaptının davalılara tebliğine ve iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, varsa bu süre içinde ilk itirazlarını sunabileceği, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, ek cevap süresi talebi hakkında verilen kararın taraflara derhâl bildirileceği ve süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamının inkâr edilmiş sayılacağının" ve 07/05/2024 günü saat 11:00'da yapılacak duruşmaya (ön inceleme duruşması) katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, yokluğunuzda tahkikat ve sözlü yargılama aşamalarına geçileceği ve karar verilebileceği hususu tensip zaptı ve dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.12/01/2024

Basın No: ILN01986376

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