T.C. EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/741 Esas

KARAR NO : 2024/87

Davacı EDREMİT 1. NOTERLİĞİ aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: (Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere);

1-) 19060675868 T.C. kimlik numaralı muris İSMAİL HAKKI İŞLER'in Edremit 1. Noterliğinin 25/08/2003 tarih ve 06721 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE,

Vasiyet edenİSMAİL HAKKI İŞLER'in mirasçısı ŞADİYE ERTÜRK'e yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresine ulaşılamadığından, mirasçı T.C-18070706166 ŞADİYE ERTÜRK'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğine,

Dair mirasçı vekilinin yüzüne karşı verilen kararda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süreiçerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.15/02/2024

Basın No: ILN01986223

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