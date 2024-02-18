T.C. MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1380 Esas 23/01/2024

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Mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) davası nedeniyle dava konusu Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Bostanbaşı Mahallesi 1844 parsel üzerinde G blok 13 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaza ilişkin, davalı Mehmet oğlu, Yeşilyurt/MALATYA 1977 doğumlu,T.C. 195*****890 ÖMER BİNBAŞIOĞLU tebliğe yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden adı geçenin duruşma günü olan 27/06/2024 günü saat 11:20'de mahkememizde hazır bulunmadığı veya kendisine temsilen bir vekil göndermediği takdirde yargılamanın yokluğunda devam edilip karar verileceği hususundaki duruşma gününü tebliğin yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Basın No: ILN01985744

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