T.C. MERSİN 8. İŞ MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/31 Esas

DAVALI : MS TAŞKIN YAPI İNŞAAT NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-Toros mah. Şair Hasibe Hatun cad. No:38 iç kapo no: 48 Çukurova/Adana

Davacı Yaşar Çetrez tarafından davalılar Karaaslanlar İnş. Petr. Nakliyat İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti ile Ms Taşkın Yapı İnşaat Nakliye İth. İhr. San. Ve Tic. LTd. Şti. aleyhine açılan Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/05/2024 günü saat: 11:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/02/2024

Basın No: ILN01985729

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