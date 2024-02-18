T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2023/92 Esas 14/02/2024 Davacı HAMDİYE TOSUN tarafından davalı hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen HACI TOSUN'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 63613380730

ADI SOYADI : HACI TOSUN

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : DÜRİ

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1973

DOĞUM YERİ : ULUDERE

İKAMETGAH ADRESİ : Yemişli Küme Evleri No:217B Yemişli Uludere/ ŞIRNAK

Basın No: ILN01986890

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