T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Giriş Tarihi: 19.02.2024 00:00
Sayı : 2023/92 Esas 14/02/2024 Davacı HAMDİYE TOSUN tarafından davalı hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen HACI TOSUN'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 63613380730
ADI SOYADI : HACI TOSUN
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : DÜRİ
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1973
DOĞUM YERİ : ULUDERE
İKAMETGAH ADRESİ : Yemişli Küme Evleri No:217B Yemişli Uludere/ ŞIRNAK
Basın No: ILN01986890
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