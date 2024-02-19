FETHİYE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/277

KARAR NO : 2023/505

Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan TCK'nın 158/1-dmaddesi uyarınca 1 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK'nın 204/1 maddesi uyarınca 3 yıl 9 ay hapis cezası, 5809 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 1000 TL adli para cezasıile Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2023 tarihli ilamı ile cezalandırılan Hasan ve Sevim oğlu, 06/05/1984 doğumlu, Sivas, Suşehri, Yalnızbağlar mah/köy nüfusuna kayıtlı ERKAN ÇETİNKAYA'nın tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin gerekçeli kararı ve müştekiler Ercan Uyan, Murat Çamur vekili Av. Seda Taşkın Meriç'inkarardavekalet ücretine hükmedilmemesi nedeniyle istinafı hakkında 21.11.2023tarihli istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesininİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğden itibaren 7 GÜNLÜK süre içerisin de mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine dilekçe vererek veyatutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunularak mahkememiz kararına karşıİzmir Bölge Adliye Mahkemesinezdinde istinafyoluna müracaat edebileceği, bu süre zarfında İstinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01985890

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