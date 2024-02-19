T.C. EMİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA NO : 2024/76-75 E.

Davacı Emirdağ Belediye Başkanlığı tarafından Emirdağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün 14/03/2019 tarihli 38575 sayılı e-başvurusu neticesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 54219661-752.01.01./03 sayı ve 10/04/2019 tarihli kararı ile Aşağıda bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmaz hakkında kamu yararı kararı verildiği, söz konusu karar neticesi Emirdağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü müteşebbis heyeti tarafından 2019/05 sayı ve 11/06/2019 tarihli karala söz konusu taşınmaz ile ilgili kamulaştırma kararı alındığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Emirdağ Belediye Başkanlığına karşı yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirmez ise kamulaştırma işleminin kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Emirdağ Vakıflar Bankasına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, tapu maliklerine 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur. (tebliğ tarihi gazete yayın tarihidir.)

Dosya No İl / İlçe Köy Parsel

2024/76 E. Afyonkarahisar Emirdağ Kuruca 492 parsel

2024/75 E. Afyonkarahisar Emirdağ Kuruca 480 parsel

Basın No: ILN01985584

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