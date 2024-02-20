T.C. ANTALYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2023/387 Esas sayılı dosyasında, Davacı TEZCAN ÇAKIR tarafından SVETLANA TOLSTYKH aleyhine evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmaya hükmedilmesi talepli dava açılmış olup; SVETLANA TOLSTYKH'ün bildirilen adreslerine tebligat yapılamamış olup ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup ve duruşma günü olan 27/06/2024 günü saat 09:00'da, geçerli özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunda hüküm verileceği, ilanen tebliğ olunur. İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Basın No: ILN01987231

#ilan.gov.tr