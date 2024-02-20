T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik





Sayı : E-72305940-2023/877-2399/5795 16.02.2024

Konu : İlanen Tebliğ





İLGİLİLER :İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39735) Eşref AKSU,

İstanbul eski Hâkimi olup, Diyarbakır Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40180) Mesut ÖZCAN,

İstanbul Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (39476) Muammer AKKAŞ ve İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40849) Seyfettin MERMERCİ



ADRESİ : Meçhul





Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/162 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 03.01.2012 tarihinde gözaltına alınan, 07.01.2012 tarihinde tutuklanan, 28.12.2012 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Yavuz Selim KAVAKLIOĞLU'nun; Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/266 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 11.01.2024 tarihli ve 2023/877 esas, 2024/62 sayılı kararı ile;

1-İlgililer hakkında yapılacak müteakip işleme esas olmak üzere, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince ilgililerin yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine, ilgililere isnat edilen eylemler nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğünden ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere, soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

2-İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilebilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01987700

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