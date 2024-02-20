T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 21.02.2024 00:00
İ L A N
DOSYA NO : 2021/753 Esas
KARAR NO : 2023/951
Göçmen Kaçakçılığı suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/10/2023 tarihli ilamı ile TCK.nun 79/1.b maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 4 YIL 2 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e) cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Mina oğlu, 2000 doğumlu, MAHMUD HÜSEYİN HAC MUHAMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.02.2024
Basın No: ILN01987272
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