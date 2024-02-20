T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. CEZA DAİRESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2019/1218 Esas

KARAR NO : 2020/2539

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Ulaşım Araçlarının Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/11/2020 tarihli ilamı ile 142/2.h.1, 142/1.c.2 maddesi gereğince 6 YIL 3 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ahmed ve Arbıya Djama oğlu, 18/11/1980 doğumlu, sanık LAKHDAR LEMBARKI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ÜSTÜ GENEL GAZETELERİN BİRİNDE BİR DEFAYA MAHSUS VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.02.2024

Basın No: ILN01987429

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