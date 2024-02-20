T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/294

DAVALI : ERCÜMENT TALAT ERKMAN

Davacı Yusuf Mercan tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ön inceleme tensip tutanağını içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmamanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip tutanağı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 30/04/2024 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız bu ilandan itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla açıklamayı yapmanız, tanık deliline dayanmış olmanız ve tanıkların bildirilmemesi halinde tanıkların isim ve adreslerini bildirmeniz gerektiği, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan ve tanık bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01987336

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