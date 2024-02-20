T.C. SİVAS İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

İ L A N DOSYA NO : 2023/5924 İnfaz Hâkimliği DosyasıKARAR NO : 2023/6075

İnfaz Hakimliğimizin 12/09/2023 tarihli 2023/5924 Esas 2023/6075 Karar sayılı ilamı ile 99505481674 TC Kimlik numaralı Ebrahım ve Bibi Esmat oğlu 01/01/1966 Herat d.lu hükümlü Naıem HOSSEINI hakkında Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü' nün 25/08/2023 tarih ve 2023/1200 NKL sayılı talebinin Kabulüne, Hükümlünün 5275 Sayılı Kanunun 105/A-6.maddesi gereğince Açık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilmesine ve kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Sivas 1.Ağır Ceza Mahkemesi' ne itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş, karar hükümlüye tebliğ edilememiş olup, tüm aramalara rağmen hükümlünün adresi tespit edilemediğinden kararın hükümlüye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01987318

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