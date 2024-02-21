SİLİVRİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İKN : 2024/213955

1-İdarenin a) Adı : SİLİVRİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : ALIBEY MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI 3 34570 SİLİVRİ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124442047 - 2127288290 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 2024 YILI BELEDİYE YEMEKHANESİNE GIDA MALZEMELERİ ALIMI (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) b) Niteliği, türü ve miktarı : Belediye personeline verilecek öğle yemeklerinin üretiminde kullanılmak üzere toplamda 195 kalem ( Kuru Gıda, Ekmek ,Dondurulmuş Ürün, Kırmızı Et, Beyaz Et, İçecek, Süt ve Süt Ürünleri, Unlu Mamül, Taze Sebze Ve Meyve) Gıda Alım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Silivri Belediyesi Yemekhanesi deposu ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu iş sözleşmeye müteakip (izleyen) 2 gün içinde başlayacak olup, malzemeler ihtiyaç ve talebe göre faks, e mail veya telefon ile her ayın başında toplu liste halinde talep edilecek, talep edilen malzemeler ilgili ay içerisinde peyder pey sipariş edilecek. Sipariş edilen malzeme 24 saat içerisinde Silivri Belediyesi Yemekhanesi deposuna irsaliye/tutanak vs. ile teslim edilecektir. Günü birlik ve kısmi olarak da sipariş gerçekleşebilir. Bu tür siparişler bir gün öncesinden yükleniciye bildirilecektir. Teslimat ertesi gün en geç 09: 00-11:00 saatleri arasında Silivri Belediyesi Yemekhanesi deposuna teslim edilecektir. Teslimata ilişkin husus ve talimatlar teknik şartnamede açıklanmıştır. İşin süresi sözleşmeye müteakip (izleyen) 2 gün içinde başlayacak olup, 90 takvim günü sonunda tamamlanacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 2 gün içerisinde

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.03.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama TEKLİF EDİLEN ÜRÜN TANIMLAMA FORMU Yüklenici İhale dokümanı kapsamında bulunan Teklif Edilen Ürün Tanımlama Formu ile şartnameye uygun tek teklif ancak 2 farklı marka sunacaktır. (Piyasada tanınan ve bilinen markalardan seçilmiş olacaktır.) Teklif Edilen Ürün Tanımlama Formu En avantajlı 1. teklif sahibi istekliden ve en avantajlı 2. teklif sahibi istekliden teklif değerlendirme aşamasında istenecek olup idareye kaşeli ve imzalı olarak teslim edilmesi zorunludur.

2024 YILI BELEDİYE YEMEKHANESİNE GIDA MALZEMELERİ ALIMI (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01988846

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