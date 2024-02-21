AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KAPATILMASI İLANI

Dosya No:2021/8 Tereke

Acarlar Mah.Muratdağ Sk.No:62/B Turgutlu/Manisa adresinde mukim 17216573440TC.kimlik nolu MAHMUT ÖZCEYLAN hakkında Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/02/2024 tarih ve 2021/8Tereke (Esas), 2024/19 Karar sayılı sayılı kararı ile, İİK.nun 166 (254-182) maddesi gereğince iflasın kapanmasına karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.

Basın No: ILN01988504

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