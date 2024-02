T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:15

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Yeşil Ova Mahallesi Kanlıkuyu Mevkii, 389 Ada, 9 Parsel, 8Bağımsız Bölüm nolu MESKEN niteliğindeki taşınmaz. 8 no' lu bağımsız bölüm mesken, mimari projesinde, binanın 3. Normal katında, Net:65 m² (Brüt:77 m²) alanda, 2 oda, salon, mutfak, antre, giriş, banyo, balkon hacimlerinden ibarettir. Yerinde yapılan tespite göre, taşınmazın kullanım alanı değişmemekle birlikte, proje hilafında, mutfak hacmi kaldırılarak bu alan, salona dahil edilmiştir. Konu taşınmaz, mevcutta, 2 oda, salon, antre, giriş, banyo, balkon hacimlerinden ibarettir. Ayrıca, konu taşınmaz ile 7 no' lu b. bölüm mesken ile arasındaki giriş holüne kapı açılarak 7 ve 8 no' lu b. b. meskenler arasında geçiş sağlanmıştır. Konu taşınmaz, 7 no' lu b. b. meskenle birlikte, bir firma tarafından ofis olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın tapuda tescilli mimari projeye uygun hale getirilmesi ihale alıcısının yükümlülüğünde olup masrafları da alıcıya aittir. Taşınmazın tamamı üzerindeki intifa hakkı baki kalmak kaydıyla satış yapılacak olup, yalnızca kuru mülkiyet hakkı ya da diğer adıyla çıplak mülkiyet hakkı satışa konudur. Taşınmazın kullanım hakkı, yararlanma yetkisi intifa hakkı sona erene kadar intifa hakkı sahibine ait olacaktır. Bu nedenle intifa hakkı sona erene kadar tahliye ve teslim yapılmayacaktır.Adresi : Yeşilova Mahallesi, 1. Saray Sokak, No:2, D:6 Küçükçekmece / İSTANBULYüzölçümü : 65 m2Arsa Payı : 20/256İmar Durumu : 22.06.2005-28.03.2018- 22.03.2021-26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 3.5-1.29 maddesindeki hükümlere haiz, (B-3), Bitişik Nizam 3 Kat, E:1,25, (T3) Ticaret Alanında, cüzi bir kısmı yolda kalmaktadır.Kıymeti : 5.040.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. İntifa Hakkı : Taşınmazın tamamı üzerinde, Nevin Kutluğ lehine intifa hakkı mevcuttur.

16/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01988486

