T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2022/904 Esas BÜYÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİNE

Davacı GURBET MUTLU ile Davalı OSMAN MUTLU arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

İlgili Tanıma Ve Tenfiz davası nedeni ile tüm aramalara rağmen bulunamayan davalıya dava dilekçesininve ön inceleme duruşma gününün 14763006322 TC Kimlik numaralı 24/07/1972 doğumludavalı OSMAN MUTLU 'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Tarafların 31.03.1998tarihinde evlendikleri, evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak Almanya Federal Cumhuriyeti Pforzheim Aile Mahkemesinin 5F 97/20 sayılı ve 22.10.2021 tarihli boşanma kararı ile boşandıklarını,Mahkemenin bu kararının 03.12.2021 tarihinde kesinleştiğini, boşanma ilamının Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca da geçerli kılınması için tanınması ve tenfizini talep ve dava etmiştir. Ayrıca mahkememizin 05/12/2023 tarihli duruşma ara kararı gereğince yukarıda yazılı davayla ilgili ön inceleme duruşma gününün davalıya tebliğ edilmesi gerektiği HMK.nun 139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapması, ön inceleme duruşmasına gelmediği taktirde yokluğunda yapılan işlemlere itirazedemeyeceği ve karşı tarafın muvafakatiniz olmadan iddiasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, kendisini bir vekille temsil ettirmesi varsa diyeceklerini ve belgelerini dosyaya ibraz etmesi , etmediği takdirde yokluğunda davaya devam edilip karar verileceği ve tahkikat aşamasına geçileceği karar verilebileceği hususunun ihtarı ile ön inceleme duruşmasının mahkememizin duruşma salonunda 07/05/2024 günü saat09:10 da yapılacak duruşma günününde 14763006322 TC Kimlik numaralı 24/07/1972 doğumludavalı OSMAN MUTLU'ya '' Madde 29 – İlan suretiyle tebliğ, tebliği çıkartacak merciin mucip sebep beyanıyla vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır. 1. İlan alakalının ıttılaına en emin bir şekilde vasıl olacağı umulan ve varsa (…) (1) tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında yapılır.(2) 2. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti, tebliği çıkaran merciin herkesin kolayca görebileceği bir yerine de asılır.'' ve ilanın 100 bin üstündeki gazetede ve internet sitesinde ilanen tebliğ olunur.27/12/2023

Basın No: ILN01988945

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