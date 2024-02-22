T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/204 Esas 08/02/2024

Konu : GAİPLİK İLANI HK.

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizin 07/02/2024 tarihli celsesinin (6) no.lu ara kararı gereği ve MK 713 md. gereğince ilan yaptırılmasına karar verilmiş olmakla;

Beyoğlu İlçesi, Pürtelaşhasan Mahallesi, Kalafat Sokağında bulunan 25 ada, 15 parsel sayılı taşınmaz hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından açılan davada, İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07.03.2013 tarih ve 2012/677 Esas 2013/127 Karar sayılı kararıyla dava konusu taşınmazda Ömer Lütfi kızı Hanife, Lütfi kızı Lütfiye Ömer, Feyzullah kızı Ayşe, Hüseyin kızı Ayşe ve Ömer Lütfi oğlu Bekir Sıtkı payları yönünden TMK 427.maddesi uyarınca İstanbul Defterdarının yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verildiğini, dava konusu taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresinin dolmuş olup, T.M.K. 588. maddesi gereğince Beyoğlu ilçesi. Pürtelaşhasan Mahallesi, Kalafat Sokağında bulunan 25 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden Ömer Lütfi kızı Hanife'nin, Lütf kızı Lütfiye Ömer'in, Feyzullah kızı Ayşe'nin, Hüseyin kızı Ayşe'nin ve Ömer Lütfi oğlu Bekir Sıtkı'nın gaipliklerine ve dava konusu taşınmazın Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, gaip yada mirasçıları hakkında malumatları olan kimselerin -6- aylık süre içinde mahkememizin 2023/204 E. sayılı dosyasından bahisle mahkememize malumat vermeleri ve gaip hayatta ise, keza sağlık durumu ve adresi bildirmeleri ilan olunur.

İş bu yazının ALTI AY süre ile kalmak şartıyla yayınlanması ilan olunur. 08/02/2024

GAİPLER: ADI SOYADI : ÖMER LÜTFİ KIZI HANİFE

:LÜTFİ KIZI LÜTFİYE ÖMER

:FEYZULLAH KIZI AYŞE

:HÜSEYİN KIZI AYŞE

:ÖMER LÜTFİ OĞLU BEKİR SITKI

Basın No: ILN01988941

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