T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/542 Esas

DAVALI : ERSİN GÜLER TC: 26******828 Mithatpaşa Mah. 3398. Sk. No:7 İç Kapı No:8 Kocasinan/ KAYSERİ

Davacı QNB Finansbank Vekili tarafından davalı Ersin Güler aleyhine açılan itirazın iptali davasının yapılan yargılama aşamasında; Yukarıda isim ve adresi yazılı davalının dosyada mevut adreslerine tebligat yapılamamış ve adres araştırmasında da yeni adresinin tespiti mümkün olmadığından davalı Ersin Güler'e dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar dairesince; tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap verebileceği, usuli itirazlarını ve delillerini HMK126, 127 ve 129. Maddelerine uygun şekilde bildirebileceği, duruşma günü olarak tayin edilen 28/05/2024 günü saat: 10:05'de muhatabın Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini kanuni bir vekil ile temsil ettirmesi, belli gün ve saatte mahkememizde hazır bulunmadığı veya usulüne uygun temsil edilmediği takdirde tahkikata ve yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve hüküm verileceği HMK 27 ve 122. Maddeleri gereğince yukarıda adı geçen davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur.07/02/2024

Basın No: ILN01988869

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