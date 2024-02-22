T.C. SANDIKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 23.02.2024 00:00
Sayı :2023/491 Esas
İ L A N
Davacı, SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar, DOĞACAN SARITAŞ, HASİP KOCABAŞ, İNCİ BÜYÜKÇAKIR, KADRİYE NAS, NERGİS SARITAŞ, NESRİN AKYER, NEŞE NERİMAN TOPKAYA, UFUK KOCABAŞ, YAMAN SARITAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
DAVACI SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN AÇILAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ VE TESCİL DAVASINDA VERİLEN TENSİP ARA KARARI UYARINCA;
SANDIKLI BELEDİYE ENCÜMENİNİN 12/01/2021 TARİH 2021/3 SAYILI KARARI İLE AFYONKARAHİSAR İLİ SANDIKLI İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 92 ADA 206 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN 526,86 m²'lik KISMININ KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.
KAMULAŞTIRMA SATIN ALMA USULÜ İLE YAPILAMADIĞINDAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İLE TAŞINMAZIN DAVACI İDARE ADINA TESCİLİ TALEBİ İLE YUKARIDAKİ ESAS NUMARASI BELİRTİLEN DAVA AÇILMIŞTIR.
KEYFİYET 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10/4. FIKRASI GEREĞİNCE İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN01988435
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