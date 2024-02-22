T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya Esas No: Mahalle: Ada: Parsel: Malik: Parsel Alanı m²

Toplam: Kamulaştırılan

Alan m²: Duruşma Gün ve Saati: 2023/335 Çarşı(Zafer) Mahallesi 191 18

19 1-Başak KARA

2-Saniye Figen BAŞKAN 0,18

1,20 0,18

1,20 07/05/2024

Saat:10:25

Mahkememizde davacı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kentsel dönüşüm kapsamındakamulaştırılması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Ortahisar Merkez Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazların Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince

Basın No: ILN01989727

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